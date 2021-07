Moslims in Groningen vieren Offerfeest: “Hele positieve sfeer”

nieuws

Moslims in Groningen vieren in de Moskee Al-Rahma het Offerfeest. Foto: Al-Rahma Moskee

In Groningen hebben moslims dinsdag het Offerfeest gevierd. Dit gebeurde onder andere in de Al-Rahma Moskee aan de Oliemuldersweg.

“Tientallen moslims kwamen vanochtend samen in de moskee”, vertelt een woordvoerder. “Het offerfeest is één van de belangrijkste feestdagen in onze gemeenschap. In de moskee hebben we een gebed gehad. De bijeenkomst duurde ongeveer een uur. Er heerste een hele fijne en positieve sfeer.” Ook op andere plekken in het land werd bij deze bijzondere dag stilgestaan.

Het Offerfeest wordt ook wel het Grote Feest genoemd. Het is het tweede eid-feest in de islam. Er wordt gevierd dat de profeet Ibrahim bereid was zijn zoon te offeren voor God. De naam van de zoon wordt in de Koran niet genoemd. De meeste moslims gaan er vanuit dat het gaat om Ismaïl, terwijl in de Bijbel Isaak wordt genoemd. Toen de profeet zijn zoon ter ere van God met een mes wilde doden bleek het mes niet te snijden. Daarop klonk de stem van God en die stuurde daarop de engel Djibriel naar profeet Ibrahim, die vertelde dat een ram de plaats van de zoon in mocht nemen. Waar het Offerfeest het grote feest is, is het Suikerfeest, Eid al-Fitr, het kleine feest.