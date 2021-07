Mogelijk aanstaande maandag al besluit over eendaagse festivals na 14 augustus

nieuws

Het Paradigm Festival in 2017. Foto: Erick Bakker

Het demissionaire kabinet neemt mogelijk aanstaande maandag al een besluit over het houden van eendaagse festivals in de periode na 14 augustus.

In eerste instantie zou een besluit op 13 augustus worden genomen. Evenementenorganisator ID&T had eerder deze week, samen met ruim veertig andere partijen, een kort geding aangespannen tegen de overheid omdat men 13 augustus veel te laat vindt. Omdat het kabinet nu aanstaande maandag al met een besluit lijkt te komen, is het kort geding aangehouden. Dat het kabinet maandag met duidelijkheid komt, blijkt uit een bericht dat het Outbreak Management Team, het OMT, om advies is gevraagd of, en zo ja hoe, eendaagse festivals veilig kunnen worden gehouden.

“We zijn blij dat we samen met de Alliantie van Evenementenbouwers het kabinet hebben kunnen overtuigen van de noodzakelijkheid van snelle besluitvorming voor onze branche”, laat ID&T in een verklaring weten. “Wij gaan ervan uit dat het besluit maandag positief zal uitpakken en er vanaf 14 augustus weer evenementen kunnen plaatsvinden, vanzelfsprekend op een veilige en verantwoorde manier.” Als evenementen zonder overnachting toch na 14 augustus verboden blijven dan wordt het kort geding alsnog doorgezet.