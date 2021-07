Microbioloog Friedrich: ‘Volledig gevaccineerde UMCG’ers krijgen toch symptomen en voelen zich ziek’

nieuws

Foto: RUG

Hoewel Alex Friedrich niet opkijkt van de laatste hausse aan besmettingen, stelt de Professor Medische Microbiologie en Infectie in het UMCG donderdag toch enigszins verrast te zijn door het feit dat een aantal volledig gevaccineerde medewerkers van het UMCG wel degelijk symptomen krijgen en zich ziek voelen als ze besmet zijn met de Delta-variant van het coronavirus. Dat liet hij weten aan het Dagblad van het Noorden.

De medewerkers worden nog steeds minder ziek dan niet gevaccineerden, maar de Delta-variant van het coronavirus geef volgens Friedrich zoveel virusdeeltjes af dat infectie en daarmee nieuwe besmettingen niet lijken te voorkomen.

Friedrich stelt verder dat Nederland nog lang niet van het coronavirus af is. Door nieuwe varianten van het virus verwacht Friedrich dat rond september of oktober en in december nieuwe golven van het coronavirus zullen opkomen in ons land, waarbij mogelijk varianten zitten die steeds beter worden in het ontwijken van vaccinaties. De basismaatregelen tegen het virus zullen daarom nog wel even blijven, zo stelt de UMCG-microbioloog.