‘Menstruatiearmoede zorgt in Stad op ‘persoonlijk’ niveau niet voor grote knelpunten’

nieuws

Foto: TitiNicola via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Op ‘persoonlijk’ niveau zijn er geen grote knelpunten op het gebied van ‘menstruatiearmoede’ in de gemeente. Dat heeft wethouder Isabelle Diks vrijdag laten weten aan de gemeenteraad.

Begin maart stelden de fracties van de PvdA en 100% Groningen vragen aan het college over ‘menstruatiearmoede’ in de gemeente, naar aanleiding van een onderzoek door Plan International. De fracties vroegen de wethouder toen om in gesprek te gaan met kleding- en voedselbank om de producten beschikbaar te stellen. Ook werd wethouder Diks gevraagd of de gemeente de producten beschikbaar wilde stellen op openbare plekken en bij de nachtopvang.

‘Al veel geregeld’

“Daar waar vrouwen en meisjes acuut menstruatieproducten nodig hebben, zien we dat in de praktijk al veel is geregeld”, zo stelt Diks. “We hebben intussen met veel partijen gesproken. Daaruit hebben we kunnen concluderen dat er momenteel op ‘persoonlijk’ niveau geen grote knelpunten zijn in de gemeente.”

Volgens Diks vindt de gemeente het daarnaast lastig om structurele oplossingen door te voeren. Volgens Diks is Groningen daarin niet de enige gemeente. “We willen daarom de recente ontwikkelingen in andere gemeenten nader bestuderen, zodat we beter kunnen bepalen wat voor onze inwoners nuttig en duurzaam is.