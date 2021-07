Mensen die nog geen vaccinatie hebben gehad ontvangen herinneringsbrief

nieuws

Foto Wouter Holsappel. Corona, inenting,vaccinatie

Mensen die nog geen coronavaccinatie hebben gehad ontvangen de komende twee weken een herinneringsbrief. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid maandagavond bekendgemaakt.

De vaccinatiecampagne in Nederland begon in januari. Nadat er begonnen werd met het vaccineren van zorgpersoneel en risicogroepen werden de afgelopen maanden steeds meer leeftijdsgroepen uitgenodigd om een prik te komen halen. Onlangs zijn de laatste uitnodigingen voor 12-jarigen de deur uitgegaan. In totaal zijn er in Nederland nu ongeveer 19,6 miljoen prikken gezet. Dit zijn zowel eerste als tweede prikken.

Volgens het ministerie hebben al veel mensen een vaccinatie gehaald. “Mensen die nog geen vaccinatie hebben gehad ontvangen een herinneringsbrief van het RIVM”, laat het ministerie weten. “Heb je al wel een prik gehad, of een afspraak staan, dan kun je de brief negeren.”

De komende twee weken ontvangt iedereen die nog geen vaccinatie heeft gehad een herinneringsbrief van het @RIVM. Heb je wel een prik gehad of een afspraak staan, dan kun je de brief negeren. Voor de rest: #planjeprik ! https://t.co/56qbAKEhCG pic.twitter.com/vck9bo9O7f — Ministerie van VWS (@MinVWS) July 26, 2021