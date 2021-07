Mening op de Markt: wekker zetten voor de Olympische Spelen?

De officiële opening van de Olympische Spelen in Tokio is aanstaande vrijdag, maar stiekem zijn er al wat onderdelen van het groteske sportevenement begonnen. We vragen de mensen op de markt of ze ervoor hun bed uit komen.

In Japan zelf zit het grotendeel van de bevolking totaal niet te wachten op de zomerspelen, vanwege de aanhoudende coronapandemie. Toch gaan de Olympische Spelen gewoon door, het zei met een jaartje uitstel.

De meeste Groningers die we op de markt spreken hebben er niet zo veel mee, toch zijn er een paar mensen die voor de echte topwedstrijden hun bed uit willen komen.