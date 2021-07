Meeste auto-inbraken vinden plaats in zuiden van binnenstad

nieuws

Foto: Pixabay

Het zuidelijke gedeelte van de Groninger binnenstad is de gevaarlijkste plek om een auto te parkeren in de hele provincie. In dit gedeelte van Groningen vonden, in de afgelopen vijf jaar, meer auto-inbraken plaats dan de rest van de Stad en alle andere Groningse gemeenten. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingswebsite Independer.

In totaal werd er 288 keer ingebroken in auto’s die in dit gedeelte van de Stad geparkeerd stonden. De Indische Buurt staat op nummer twee met 203 inbraken in auto’s. Het veiligst parkeren Groningers aan de rand van de gemeente. Daar werd slechts een enkele keer een auto-inbraak gemeld.

Het aantal auto-inbraken in de provincie als geheel is in de afgelopen vijf jaar sterk gedaald, van 1.481 in 2015 naar 539 in 2020. De provincie en de gemeente blijven dan ook ver achter op de rest van Nederland. Zo werden in de binnenstad van Eindhoven 1.849 inbraken gemeld. De meeste inbraken werden gerapporteerd uit Amsterdamse en Rotterdamse wijken.