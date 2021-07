ME’ers uit Stad bewaken lege huizen en evacueren bewoners in Limburg

nieuws

Foto: Geert Frische, loco-burgemeester van de gemeente Echt-Susteren, via Facebook

De politie Noord-Nederland heeft leden van de Mobiele Eenheid uit Groningen afgezonden naar Limburg. De eenheden worden onder meer ingezet in Valkenburg en in de gemeente Echt-Susteren.

De politiemensen zijn op de donderdagmiddag en -avond naar het gebied afgereisd. Volgens Jorge Castro, wijkagent in Ten Boer en omstreken, werden Groningse politiemensen onder meer ingezet in Valkenburg, waar ze huizen langsgingen om mensen te evacueren.

In de gemeente Echt-Susteren worden vrijdag politiemensen uit Groningen ingezet in Roosteren, zo meldt loco-burgemeester Geert Frische vrijdagochtend. Daar bewaken ME-eenheden uit Groningen huizen van mensen die zijn geëvacueerd, in verband met de hoge waterstand.

Eerder op de donderdag werd al bekend dat ook de Veiligheidsregio Groningen, de brandweer en Waterschap Hunze en Aa’s hulp naar het rampgebied hebben gestuurd.

Eerder dan verwacht. Gisteravond al afgereisd naar Limburg. In de nacht toezicht gehouden in #Valkenburg. In de vroege ochtend aan de deur geweest bij meerdere bewoners. Zij werden dringend verzocht hun woning te verlaten ivm stijgend water. Nu slapen en om 20 uur weer paraat. https://t.co/yl8VXjd9rD — Wijkagent Ten Boer en omstreken. (@WA_tenboer) July 16, 2021