Meerdere gewonden bij verkeersongeval op Rostockweg; auto komt tot stilstand tegen pui van autobedrijf

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

Op de kruising van de Odenseweg en de Rostockweg in Groningen zijn donderdagavond twee auto’s op elkaar gebotst. Daarbij vielen meerdere gewonden.

Hoe het ongeluk precies is gebeurd, is niet duidelijk. Wel is bekend dat één van de betrokken voertuigen, na de botsing met de andere personenauto, tegen de gevel van een autobedrijf tot stilstand is gekomen.

Meerdere ambulances kwamen ter plaatse om de slachtoffers te behandelen. Zeker wee van de inzittenden zijn meegenomen naar een ziekenhuis.

Beide voertuigen en de pui van de garage raakten zwaar beschadigd.