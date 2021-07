Meer peuters naar vroeg voorschoolse educatie

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Steeds meer peuters in de gemeente Groningen maken gebruik van vroeg voorschoolse educatie. Vorig jaar zijn 570 peuters toegeleid naar een dergelijke opvang.

De gemeente wil dat alle jonge kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen, en heeft daarom fors geïnvesteerd in betaalbare en toegankelijke peuteropvang vann16 uur per week. De zogenoemde VVE (vroeg voorschoolse educatie) vindt plaats bij zeven gecertificeerde instellingen, op tientallen locaties.

Vorig jaar kregen 626 peuters een VVE-indicatie. Van hen gingen er 570 naar de opvang. In de afgelopen drie jaar zijn in totaal 247 peuters meer gebruik gaan maken van het VVE-aanbod. Deze kinderen hebben veelal ouders die niet werken. Ze gingen voorheen niet naar de opvang.

Volgens wethouder Carine Bloemhoff is er sprake van een mooie ontwikkeling. “Zo zorgen we er samen met de kinderopvanginstellingen voor dat alle peuters, of hun ouders nu werken of niet, een gelijke kans maken om zich te ontwikkelen.”