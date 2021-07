Medewerkers Kids First en SKSG leggen komende donderdag het werk neer

nieuws

Op verschillende locaties van Kids First en SKSG in Groningen wordt komende donderdag het werk neergelegd. Er wordt gestaakt omdat er in de cao geen goede afspraken gemaakt kunnen worden tegen de hoge werkdruk.

In totaal wordt er gestaakt op 538 kinderopvanglocaties in het land. De staking is de eerste landelijke staking in meer dan twintig jaar in deze sector. Op 1 juli werd het werk al neergelegd door ruim 500 medewerkers uit Noord-Holland en het zuiden van Flevoland met een eerste regionale staking. De laatste tijd wordt er gesproken over een nieuwe cao waarbij er op korte termijn iets moet gebeuren tegen de hoge werkdruk. De werkgeverskoepels willen hier echter niet in mee bewegen.

2.500 Medewerkers leggen het werk neer

“We hebben in de afgelopen twee weken een overweldigend aantal aanmeldingen voor de stakingen ontvangen”, vertelt Debbie van Leiden van vakbond FNV. “Dit is een heel duidelijk signaal naar werkgeverskoepels BK en BMK, die nu toch echt serieus naar de voorstellen van de kinderopvangmedewerkers moeten luisteren. Het daadwerkelijke aantal medewerkers dat gaat staken, weten we donderdag pas als zij zich registreren, maar naar schatting zullen er minimaal 2.500 naar de demonstratie in Nieuwegein komen.”

Groepsgroottes

Om de problemen in de kinderopvang aan te pakken kijken de koepels BK en BMK alleen maar naar politiek Den Haag. “Dat is een route die jaren gaat duren. Het zou voor de hele sector beter zijn als hier in het cao-akkoord alsnog concrete afspraken over worden gemaakt, zodat alle medewerkers er snel van kunnen profiteren.” Om de werkdruk te verlagen stelt de FNV voor om de groepsgroottes aan te passen. Daarnaast wil de vakbond dat groepshulpen terugkomen en dat de beschikbaarheidsdag wordt afgeschaft.