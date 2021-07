Medeverdachte van steekpartij Van Houtenlaan vrijgelaten

nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

Een 21-jarige man uit Winschoten, die verdacht werd van het neersteken van twee politieagenten in Groningen, is donderdag in vrijheid gesteld. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De verdachte heeft volgens de rechtbank geen aandeel gehad in het neersteken van de politiemensen, op 10 maart van dit jaar aan de Van Houtenlaan in de stad. De 32-jarige medeverdachte, afkomstig uit de Verenigde Staten blijft vastzitten. Deze man heeft inmiddels bekend, de agenten te hebben verwond.

De 21-jarige heeft geen aandeel gehad in het neersteken van de agenten. Wel was hij aanwezig bij de steekpartij. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan openlijk geweld. De rechter en het Openbaar Ministerie vonden dit echter geen reden om hem langer vast te houden.

De beide agenten spraken de verdachten aan omdat zij zich niet hielden aan de avondklok die toen nog gold. De 32-jarige verdachte reageerde agressief en begon met een mes te steken. Tijdens de worsteling raakte een van de agenten zwaargewond in onder meer gezicht en hals. De tweede agenten werd meermalen in het been gestoken. Beide verdachten gingen er vervolgens vandoor en werden later in Frankrijk aangehouden. De strafzaken volgen later dit jaar.