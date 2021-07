Martinitoernooi GCHC afgebroken na coronabesmetting, leden in quarantaine

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het Martinitoernooi van de Groningsche Cricket en Hockey Club, GCHC, is afgelopen weekend afgebroken vanwege een coronabesmetting. Diverse leden zitten in quarantaine.

Om toegang te krijgen tot het terrein moesten leden en externen in bezit zijn van een geldig vaccinatie- of testbewijs in het kader van Testen voor Toegang. “Voor aanvang van de tweede dag van het toernooi, bleek één persoon zonder klachten toch positief getest te zijn”, laat GCHC in een schriftelijke reactie aan OOG Tv weten. “Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur besloten om het evenement per direct te beëindigden en is iedereen naar huis gestuurd. Iedereen die met de persoon in kwestie in contact is geweest is geïnformeerd en is erop gewezen te handelen naar de richtlijnen van het RIVM die voor een dergelijke situatie als deze zijn opgesteld.”

Het Martinitoernooi duurt normaliter drie dagen. Om het toernooi te kunnen organiseren heeft GCHC in de voorbereiding nauw contact gehad met verschillende partijen. “Vanuit deze partijen hebben we alle vergunningen ontvangen die nodig zijn om het evenement op een veilige en verantwoorde manier te organiseren.” Het Martinitoernooi is in normale omstandigheden één van de grootste toernooien die GCHC organiseert waar uit het hele land studenten aan deelnemen. Vanwege de coronacrisis deden er afgelopen weekend alleen lokale leden mee.