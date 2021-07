Martini Ziekenhuis is klaar voor de toekomst dankzij vernieuwde IC

nieuws

Foto via Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft donderdagmiddag haar vernieuwde Intensive Care-afdeling in gebruik genomen. Op de nieuwe IC zijn, naast de acht bedden die er al stonden, nog eens acht ‘gesluisde’ kamers gebouwd. “Een goede ontwikkeling ook voor de opvang van COVID-patiënten, nu en in de toekomst”, zo stelt het ziekenhuis.

Trots heerst op de eerste dag dat de vernieuwde IC-afdeling wordt gebruikt. “In relatief korte tijd is er heel veel werk verzet. In september vorig jaar zijn we gestart met denken over een nieuwe IC. In januari dit jaar ging de sloophamer er in en nu kunnen we onze patiënten hier ontvangen”, vertelt Iepie Plagge, manager Medium Care en Intensive Care, op de website van het Martini Ziekenhuis. “De nieuwe inrichting maakt ook op- en af schalen eenvoudiger, bijvoorbeeld voor COVID-zorg. Kortom klaar voor de toekomst!”

Meer privacy en ruimte

De nieuwe patiëntkamers zijn ingericht volgens de nieuwste inzichten. Zo heeft elke kamer een eigen sluis zodat patiënten in isolatie verzorgd kunnen worden. Ook is er nu meer werkruimte om het bed en is er meer privacy voor patiënten en familie. “Heerlijk, het is hier zo lekker licht, met mooi grote ramen”, vertelt Jeanet Stiekema, verpleegkundige op de Intensive Care. “Het is ook heel fijn dat nu boven elk bed een vaste tillift hangt, dat maakt het werk lichter voor ons en is ook prettiger voor de patiënt. Doordat we nu ook een centrale post hebben, is het ook makkelijker om samen te werken met andere collega’s.”