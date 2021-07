Ontwerper Marc Paulusma bouwde zijn eigen klimmuur in zijn huis. Hij is een enthousiast ‘boulderaar’ en kan nu thuis oefenen.

Paulusma was veel thuis tijdens de lockdown. Toevallig kwamen hij in bezit van tweedehands boulder-haken. Vervolgens was de keus om een klimwand te ontwerpen snel gemaakt.

Boulderen is het klimmen van korte routes op lage blokken of wanden. Hoewel de kamer van Paulusma maar 2.7 meter hoog is, geeft de lage klimwand voldoende mogelijkheden om het boulderen te beoefenen.