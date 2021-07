Man uit Groningen gaat door het lint op camping in Luxemburg

nieuws

Een man uit Groningen is in de nacht van vrijdag op zaterdag door het lint gegaan op een camping in Luxemburg. Daarover schrijft het Algemeen Dagblad zondag.

Lokale media in Luxemburg melden dat het incident zich in het begin van de nacht afspeelde op een camping in Heiderscheidergrund in de gemeente Esch-sur-Sûre. Het Algemeen Dagblad sprak met de campingeigenaar. Die laat optekenen dat de man, die onder invloed was, in het begin van de nacht een camper kort en klein sloeg. Daarna stapte hij, samen met zijn kinderen, in een auto. Omdat de uitgang niet gevonden kon worden werden er diverse rondjes over het campingterrein gereden. Daarbij werd een campingbezoeker aangereden die een beenbreuk opliep en naar het ziekenhuis moest. De man verliet daarna het terrein. De Luxemburgse politie laat weten dat zij het voertuig nog niet hebben aangetroffen.

Volgens de krant verbleef de man, met zijn kinderen, al een aantal dagen op de camping. In eerste instantie was er niets aan de hand. Vrijdag sloeg de sfeer om. Er werd ruzie gemaakt met andere campinggasten, en de man gedroeg zich agressief in het restaurant. De campingeigenaar laat weten dat de man verteld had, dat hij foto’s had gezien waaruit bleek dat zijn vrouw het bed deelde met een ander. “Als dat klopt is dat voor hem natuurlijk heel vervelend, maar dat is nog geen reden om zo tekeer te gaan, zeker niet in het bijzijn van je kinderen”, vertelt de campingeigenaar aan de krant.

Un touriste hollandais en fuite après un incident dans un #camping du #Luxembourg. https://t.co/S1e09C9H1R — L'essentiel (@lessentiel) July 24, 2021