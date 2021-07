Man op scootmobiel rijdt het water in en raakt gewond

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Hulpdiensten moesten zaterdag aan het einde van de middag in actie komen op het Jaagpad. Een man op een scootmobiel was het water ingereden. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.00 uur. “De man was onderweg en moest op het Jaagpad uitwijken voor andere fietsers”, vertelt Wind. “Daarbij is hij toen de sloot ingereden. Twee mannen hebben direct ingegrepen en hebben het slachtoffer boven water gehouden.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Zij hebben de persoon uit het water gehaald. De ambulanciers kregen daarbij hulp van brandweerlieden. Na stabilisatie is het slachtoffer met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.