Man met vuurwapen in IKEA Groningen blijkt agent in burger te zijn

De grote politie-inzet van afgelopen woensdagmiddag, bij de vestiging van IKEA in Groningen, blijkt te zijn veroorzaakt door meldingen over een man met een vuurwapen. Deze man bleek een agent in burger te zijn.

Een politiewoordvoerder bevestigde donderdagmiddag aan 112 Groningen dat de agent zijn vuurwapen iets te opzichtig droeg in de woonwinkel. Bezorgde bezoekers en winkelpersoneel alarmeerden daarop de hulpdiensten.

Na de melding snelde een tiental politiewagens zich naar de woonwinkel. Het terrein werd hermetisch afgesloten Agenten gingen in de winkel op zoek naar de man met het vuurwapen en troffen deze vervolgens buiten de winkel aan.

Na ongeveer twintig minuten werd duidelijk dat het ging om een agent in burger, waarop de politiemacht weer vertrok bij de woonwinkel.

Crash met politieauto

Eén van de politieauto’s die op de melding afkwam, raakte betrokken bij een ongeval met een personenauto. Dit ongeluk vond plaats op de kruising van de Europaweg en de Lübeckweg. Geen van de betrokken inzittenden raakte gewond, maar beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd.