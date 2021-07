Man beroofd van telefoon, politie zoekt getuigen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op de Pop Dijkemaweg is vrijdag aan het einde van de avond een man slachtoffer geworden van een straatroof. De politie is op zoek naar getuigen.

Het slachtoffer liep vrijdagavond rond 23.40 uur op de Pop Dijkemaweg vanaf het Meedenpad in de richting van de tennisbaan bij de Berlageweg. Op een gegeven moment werd de man bedreigd door een persoon met een mes. Hij moest vervolgens zijn telefoon afgeven. De verdachte is een man die ongeveer 15 of 16 jaar oud is, en een Noord-Afrikaans uiterlijk heeft. Hij is ongeveer 1.80 meter lang, heeft een normaal postuur en droeg tijdens de straatroof een donkere jas.

Het slachtoffer is kort na de straatroof een mogelijke getuige op een fiets tegen gekomen op de Pop Dijkemaweg. De politie komt graag in contact met deze persoon, alsook met mensen die iets gezien of gehoord hebben. Zij kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.