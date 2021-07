“Maandagmiddag mogelijk een onweersbui, volgende week kans op hoogzomers weer”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

In de weermodellen lijkt op de lange termijn wat te gaan veranderen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we vanaf volgende week zondag te maken met mogelijk hoogzomers weer.

“Maandag is er eerst flink wat zon maar neemt gedurende de dag de bewolking toe”, vertelt Kamphuis. “In de middag is er een kleine kans op een regen- of onweersbui. Bij een zwakke zuidoostenwind, windkracht 2, wordt het 23 of 24 graden. In de avond is het rustig en ook dan is er nog altijd een kleine kans op een bui. Op dinsdag is er af en toe zon maar neemt de bewolking in de loop van de dag verder toe. In de middag is er kans op wat regen of een bui. Het wordt dan 20 of 21 graden.”

“Op woensdag waait er een stevige noordelijke wind die vrije warme lucht aan gaat voeren. Het wordt 23 graden en naast een aantal wolken zijn er flinke zonnige perioden. Op donderdag en vrijdag zakt het kwik enkele jaren. Er is wat meer bewolking maar wel blijft het overwegend droog. Er waait een matige en in het kustgebied vrij krachtige wind uit noordelijke tot noordwestelijke richting. Op zaterdag verandert er niet veel, op zondag komt zomerwarmte onze kant op. Ook in het begin van de tweede vakantieweek is de kans op hoogzomers weer tamelijk groot.

