“Maandag kans op een spatje regen, komende week Hollands zomerweer zonder extremen”

Ook de komende week zal er nog niet sprake zijn van stabiel zomerweer. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we te maken met klassiek Hollands zomerweer zonder extremen.

“Maandag trekken er wolkenvelden over de provincie met kans op een spatje regen”, vertelt Kamphuis. “Zo nu en dan kan het even opklaren. Bij een zwakke zuidenwind, windkracht 2, wordt het 20 graden. In de nacht naar dinsdag hebben we af en toe te maken met regen. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Op dinsdag is er meer zon en blijft het overwegend droog. Met 23 graden wordt het ook weer wat warmer. Wel staat er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 5.”

Klap onweer

“Op woensdag is het zwoel met flink wat ruimte voor de zon maar er ontstaan ook stapelwolken. In de middag kunnen deze wolken uitgroeien tot een paar buien waarbij er kans is op een klap onweer. De zuidenwind is zwak, rond windkracht 2. Als we verder vooruit kijken. Op donderdag is er eveneens flink wat zon met in de middag een paar buien. Op vrijdag slechts een enkele bui en ook dan is er ruimte voor de zon. Op beide dagen wordt het 22 of 23 graden.”

Hoe gaat de eerste week van de schoolvakantie verlopen?

“Ik voorspel dat de temperaturen in de eerste vakantieweek nog wat verder op kunnen lopen, maar ook de neerslagkansen zullen stijgen. Stabiel zomerweer laat zich dus nog altijd niet aankondigen. Wel lijkt de trend voorlopig aan de te warme kant te zijn maar ook op de wat langere termijn dienst zich geen hitteopstoot aan.”

