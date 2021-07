Maand lang smallere rijbanen op A28 bij Haren; afrit twee weekenden dicht

nieuws

Vanaf volgende week vrijdag zijn enkele rijbanen op de A28 bij Haren een maand lang smaller dan normaal. De maximumsnelheid wordt dan verlaagd naar 70 kilometer per uur. Daarnaast zijn er, gedurende twee weekenden, een aantal afritten afgesloten.

De afrit van de A28 bij Haren, uit de richting van Assen, wordt afgesloten in het weekend van 9 tot en met 11 juli en van 30 juli tot en met 1 augustus. Gedurende deze twee weekenden is er ook een rijbaan dicht voor verkeer richting Groningen. De toerit bij Haren naar de A28 richting Assen is dicht van 6 tot en met 8 augustus. Dit weekend is er ook een rijbaan dicht voor verkeer richting Assen.

Het oponthoud wordt veroorzaakt door de aanleg van een zogenaamde ‘faunaduiker’ onder de snelweg, een soort tunnel voor kleine dieren, zoals de otter. De faunaduiker komt ten zuiden van Haren, ter hoogte van de afslag Haren en parkeerplaats De Witte Molen.

Gedurende de twee weekenden wordt het verkeer watvanuit de richting Assen komt en naar Haren moet, geadviseerd om bij Eelde de A28 te verlaten. Omrijden kan dan via Glimmen. In het laatste weekend wordt verkeer uit Haren richting Assen omgeleid naar de toerit van de A28 bij Eelde.