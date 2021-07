Loshangend stuk muur bij Gerrit Krolbrug verwijderd

nieuws

Foto: Thijs Huisman - 112groningen.nl

Rijkswaterstaat heeft maandag een loshangend stuk muur bij de Gerrit Krolbrug verwijderd. De muur was los komen te hangen na de aanvaring in mei.

Bij de aanvaring in de nacht van vrijdag 14 of zaterdag 15 mei voer een schip tegen de Gerrit Krolbrug. Het brugdek raakte daarbij zwaar beschadigd. Er ontstond echter ook schade aan de landhoofden. Een stuk muur kwam los te hangen en een stoplicht voor het scheepvaartverkeer bungelde sindsdien aan een stroomkabel boven het water. “Met behulp van een kraanschip hebben we het stuk muur en het overhangende stoplicht weggehaald”, laat Rijkswaterstaat weten. “We hebben deze werkzaamheden gecombineerd met reguliere onderhoudswerkzaamheden.”

De minister liet onlangs weten dat door de aanvaring de Gerrit Krolbrug anderhalf jaar niet gebruikt kan worden. Vorige week werd tijdens een gemeenteraadsvergadering duidelijk dat het Stadsbestuur er bij Rijkswaterstaat op aan dringt om de brug snel te herstellen. Bij dit herstel moeten sociaal maatschappelijke aspecten voorop staan.

