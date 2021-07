Lifelines: vakantie naar het buitenland ook dit jaar nog beperkt

nieuws

Ook deze zomer zijn Nederlanders nog voorzichtig bij het plannen van vakanties. Dat blijkt uit een Lifelines Corona-onderzoek onder bijna 30.000 mensen.

Het Lifelines Corona-onderzoek is een gezamenlijk initiatief van onder meer het UMCG, de RUG en Lifelines. Het geeft inzicht in het verloop van de ccoronacrisis. De deelnemers werd eind mei gevraagd naar hun vakantieplannen. Van hen geeft 56 procent aan deze zomer wel op vakantie te gaan. Slechts 18 procent heeft plannen om naar het buitenland te gaan. Dit is een kleine toename in vergelijking met vorig jaar, toen 50 procent van de deelnemers aangaf om op vakantie en slechts 14 procent naar het buitenland wilde. De auto is met 59 procent het meest populaire vervoermiddel, gevolgd door het vliegtuig, met 8 procent.

Frankrijk blijft, na ons eigen land, het populairste vakantieland onder de Nederlanders. Van de vakantiegangers gaat 23 procent naar Frankrijk, 16 procent naar Duitsland, en 11 procent naar Italië en Spanje. Van de deelnemers aan het onderzoek vindt 59 procent dat iedereen in een hotel of accommodatie gevaccineerd of negatief getest moet zijn voor een veilige vakantie. Bijna hetzelfde percentage geldt voor passagiers in een vliegtuig.