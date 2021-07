‘Leefbaarheid Stad verder onder druk door tekort aan BOA’s’

nieuws

Foto: BOA Noord

De capaciteit qua BOA’s in de gemeente is, sinds het loslaten van de meeste coronamaatregelen, ernstig tekort aan het schieten. Dat vinden de raadsfracties van de Stadspartij, de VVD en het CDA.

“Je zag het tekort aan BOA’s al tijdens het handhaven van de avondklok en toezicht houden in winkelstraten. Maar in de periode met prachtig weer een paar weken geleden en grote overlast in het Noorderplantsoen en op het Stadsstrand werd het

probleem pas echt duidelijk”, zegt Ietje Jacobs-Setz, fractievoorzitter van de VVD.

Het probleem met het tekort aan BOA is niet nieuw. Maar de fracties zien echter al jaren geen oplossing voor dit probleem. De VVD, Stadspartij en CDA vinden dat de leefbaarheid en veiligheid op diverse terreinen onder druk staat. En door het tekort aan BOA’s kan de overlast niet adequaat worden bestreden. “Willen we oude wijken en dorpen leefbaar houden, dan moet er een oplossing komen”, zo stelt Amrut Sijbolts van de Stadspartij.

De fracties roepen het college daarom op om komend jaar meer te investeren in extra capaciteit. “Want voor een gemeente zo groot als Groningen hebben wij, vergeleken met andere steden ,veel te weinig BOA’s in dienst”, besluit René Bolle, fractievoorzitter van het CDA.