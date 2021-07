Lantaarntje vaakst geteld bij libellentelling

nieuws

Foto: I, Luc Viatour, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=891189

Bij de libellentelling die in het weekend van 19 en 20 juni gehouden werd is het lantaarntje het vaakst geteld. Dat heeft Jaarrond Tuintelling na het bestuderen van alle tellingen laten weten.

In totaal werden er 160 tellingen uitgevoerd waarbij in totaal 877 libellen werden waargenomen. In totaal gaat het om 18 verschillende soorten. Het lantaarntje werd het vaakst gezien, op plaats twee staat de azuurwaterjuffer en de top drie wordt compleet gemaakt door de gewone oeverlibel. In de provincie Groningen werden de meeste libellen geteld in natuurgebied De Onlanden. De top drie is dezelfde als vorig jaar. Wel werden er dit jaar veel meer libellen gezien, 877 tegen 290 vorig jaar.

Het lantaarntje staat te boek als niet bedreigd. Het is een 30 tot 34 millimeter groter juffer. Het voelt zich met name thuis in zoetwatergebieden maar hij wordt soms ook gezien in brakwater. De larve kan vrij goed tegen watervervuiling. De libellentelling werd vorig jaar voor het eerst gehouden. Met de telling doet Jaarrond Tuintelling onderzoek hoe het in Nederland gesteld is met de libellen.