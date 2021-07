Lange wachtrij bij locatie Spoedtest in Nieuwe Ebbingestraat

nieuws

Foto: Erick Bakker

Er staat zaterdag in het begin van de middag een lange wachtrij bij de locatie van Spoedtest in de Nieuwe Ebbingestraat. Er wordt gesproken over een wachttijd van anderhalf uur.

Bij Spoedtest kun je een PCR en een coronasneltest laten uitvoeren. Met een negatieve test heb je een geldig document waarmee je op reis kunt. Die negatieve test is belangrijk nu steeds meer landen het inreisbeleid voor Nederlandse toeristen aanscherpen vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in ons land. In de wachtrij wordt flink gemopperd. “Weet je waarom het zo lang duurt? Omdat ik begrepen heb dat er binnen maar twee mensen zitten die de testen afnemen. Ongelofelijk. Maar ik moet wel, want aanstaande maandag ga ik op vakantie.”

Ook op de redactie van OOG Tv komen klachten binnen. Iemand schrijft: “Zojuist heb ik mij laten testen op de locatie in de Nieuwe Ebbingestraat. Ik heb mij verbaasd hoeveel mensen er tegelijkertijd binnen werden gelaten waardoor het houden van anderhalve meter afstand onmogelijk was.”

Spoedtest heeft tot op heden niet gereageerd op vragen van OOG Tv.