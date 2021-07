Landelijke Tuinvlindertelling van start: “Welke vlinder wordt dit jaar het vaakst gezien?”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Landelijke Tuinvlindertelling is zaterdag van start gegaan. Tot en met 25 juli kunnen er vlinders geteld worden.

De telling wordt voor de dertiende keer gehouden op initiatief van de De Vlinderstichting. Dankzij de jaarlijkse telling ontstaat een beter beeld van de toestand van de natuur. Volgens De Vlinderstichting is deze informatie belangrijk, want dagvlinders reageren snel op het milieu en op klimaatveranderingen. De komende weken kan iedereen met een tuin of een balkon mee tellen. De bedoeling is om een kwartier alle vlinders in je tuin te tellen en dat door te geven. De resultaten kunnen doorgegeven worden via de app of via de website.

De Vlinderstichting adviseert om alleen bij goed weer te gaan tellen, als het een beetje warm is, en het liefst met de zon erbij. Dit levert de beste resultaten op. “Heb je hulp nodig bij het herkennen van vlinders? Download dan de handige vlinderherkenningskaart. Of gebruik de app Vlindermee om vlinders te herkennen”, aldus De Vlinderstichting. Vorig jaar werd de atalanta het vaakst gezien. De Vlinderstichting is benieuwd welke vlinder dit jaar het vaakst gezien wordt.