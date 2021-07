Kwijtgeraakte spullen levert Beatrix Kinderziekenhuis 194 knuffelvriendjes op

nieuws

Het Beatrix Kinderziekenhuis is onlangs de thuis geworden van 194 knuffelvriendjes. Vriendjes die aangeschaft konden worden dankzij kwijtgeraakte spullen.

In het UMCG worden regelmatig spullen gevonden die bezoekers hebben laten slingeren. “Sieraden, paraplu’s, sleutels. Onze beveiligingen waken over alle gevonden voorwerpen”, schrijft het UMCG. “Deze spullen worden bewaard voor een periode van twee jaar. Is iets dan nog steeds niet opgehaald door de eigenaar, dan wordt het verkocht. En de opbrengst? Die gaat naar het Beatrix Kinderziekenhuis.”

Dit jaar werd er een bedrag van 972,08 euro geschonken. Het geld blijft bij het Beatrix Kinderziekenhuis niet op de plank liggen. “Er zijn 194 knuffelvriendjes gekocht voor de patiëntjes in het kinderziekenhuis. Iets kwijtraken is natuurlijk heel vervelend, maar weet dat er soms ook iets heel moois uit voortkomt.”