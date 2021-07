Kunstwerk van honderden gebruikte mondkapjes in Oosterparkwijk: “Stukje bewustwording”

nieuws

Foto: Ellen Beck

Het woord ‘afval’ gemaakt door middel van honderden gebruikte mondkapjes. Het kunstwerk is sinds zondagochtend te zien aan het Linnaeusplein in de Oosterparkwijk.

“Het is het resultaat van een half jaar zwerfafval opruimen”, vertelt projectcoördinator Ellen Beck van Duurzaam Oosterpark. “De afgelopen zes maanden zijn zwerfafvalteams de wijk ingetrokken om afval op te ruimen. Daarbij trof men heel wat mondkapjes aan. Het het ging bij iedere ronde om zeker minimaal vijftig mondkapjes. Deze hebben we bewaard in een vuilniszak. Nu het mondkapje grotendeels is afgeschaft vonden we dat we daar iets mee moesten doen. Een stukje bewustwording waar we de mensen mee willen confronteren.”

Ranzig

Buurtbewoners reageren echter positief op het kunstwerk. “Het was best wel een beetje spannend hoe mensen er op zouden reageren. Maar vrijwel direct kwamen buurtbewoners naar ons toe. Ze gaven aan dat ze zelf ook veel mondkapjes op straat zagen liggen. Dat er veel op straat liggen komt misschien ook wel omdat je ze makkelijk kwijt raakt. Ze verdwijnen makkelijk uit je jaszak. Wij denken dat opruimen iets ranzings heeft, waardoor er veel mondkapjes in het milieu terecht komen. Dat is niet iets wat alleen in de Oosterparkwijk gebeurd, maar dat zie je terug in de hele wereld.”

Groot probleem

Met het kunstwerk willen de initiatiefnemers oproepen om de mondkapjes niet in het milieu te laten belanden. “Uiteindelijk zullen de kapjes in de zee terecht komen, en dat is het laatste wat je wilt. Hoeveel mondkapjes we in dit kunstwerk verwerkt hebben? Ik denk toch zeker wel vijfhonderd. Oh, en we hebben er in de wijk nog veel meer gevonden, maar we hebben ze niet allemaal bewaard. Dus het geeft wel aan dat het best wel een groot probleem is.”