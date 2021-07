Kunstwerk badkat in Floresvijver getakeld

nieuws

Foto: Joris van Tweel. Badkat wordt de Floresvijver in getakeld.

Het enorme kunstwerk de badkat is vrijdag in de Floresvijver in de Indische Buurt getakeld.

Het kunstenaarsduo Man-Yee Mok en Kwannie Tang van Studio MAKY hebben de badkat ontworpen en geproduceerd. Kinderen uit de Hoogte en de Indische Buurt hebben het kunstwerk beschilderd.

De kinderen zijn ook actief geweest met het maken van waterdieren op pallets. Die worden zaterdag om 15.00 uur te water gelaten.

De badkat blijft niet in de Floresvijver. Die is vanaf 23 augustus in het water bij het Groninger Museum te zien. Het Groninger Museum is namelijk een van de deelnemers van het badkat project.

Deel dit artikel: