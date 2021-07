‘Kraamkamer voor kennisinindustrie’ op Zernike Campus overgenomen door grote, landelijke investeerder

nieuws

Foto: Kadans Science Partner

Het ZernikeLab, gevestigd op de Zernike Campus in Groningen, is overgenomen door Kadans Science Partner. Daarmee is het ZernikeLab het tweede gebouw op de campus wat in handen komt van de grootinvesteerder op het gebied van kantoor- en laboratoriumruimte voor kennisbedrijven, naast het nieuwe ‘Plus Ultra’-gebouw.

Met de overname komt het totale bezit van het Noord-Brabantse bedrijf op 30 panden, gevestigd op dertien campussen in Nederland. Kadans neemt het pand over van het Groningse KRE Vastgoed en de directeur van dit bedrijf, Erik Kremer, gaat part-time werken bij het bedrijf uit Haaren en wordt verantwoordelijk voor de hele Groningse portefeuille van het bedrijf. De bouw van het Plus Ultra-gebouw ging drie weken geleden van start. Dit pand is naar verwachting in de zomer van 2022 klaar.

Het ruim 2.600 vierkante meter grote ZernikeLab is een bedrijfsverzamelgebouw met laboratoriumruimte en kantoren specifiek bestemd voor start-ups en scale-ups in de kennisintensieve sector. “De afgelopen jaren heeft het ZernikeLab zich reeds bewezen als “kraamkamer” voor diverse succesvolle kennisintensieve bedrijven”, zo stelt Kadans. “Door de ligging naast de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool en de rechtstreekse aansluiting op het glasvezel infrastructuur en de directe nabijheid van datacenters is het een perfecte locatie voor bedrijven uit de kennisintensieve sector.”