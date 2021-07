Kort geding over festivals zonder overnachting; 13 augustus is te laat

nieuws

ID&T en zo’n veertig andere festivalorganisaties hebben alsnog een kort geding aangespannen tegen het kabinet over het doorgaan van festivals zonder overnachting.

Maandag maakte het kabinet bekend dat meerdaagse festivals met campingovernachting de komende tijd niet zijn toegestaan. Over eendaagse festivals is nog geen duidelijkheid. Het kabinet liet weten dat hierover op 13 augustus duidelijkheid wordt verwacht. De festivalorganisatoren vinden deze datum te kort dag. Zij willen eerder duidelijkheid en proberen dit met het kort geding nu af te dwingen.

“Op basis van de uitkomsten van de Fieldlab evenementen weten we dat we op een veilige en verantwoorde manier evenementen zonder overnachting kunnen organiseren”, laat Rosanne Janmaat van ID&T weten. “Het is voor ons geen optie om tot 13 augustus te wachten op een besluit voor evenementen die al op de dag erna gepland staan.”

De festivalorganisatoren hadden in juli ook al een kort geding tegen het kabinet aangespannen. Die zaak werd toen afgeblazen om op die manier met het kabinet in gesprek te kunnen.