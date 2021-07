Komend weekend niet mogelijk om vanaf westelijke ringweg richting Drachten te rijden

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat

Door werkzaamheden is het komend weekend niet mogelijk om vanaf de westelijke ringweg de A7 richting Drachten op te rijden. Dat laat Groningen Bereikbaar woensdag weten.

Vanaf aanstaande vrijdag 20.00 uur wordt er gewerkt aan de zuidelijke ringweg ter hoogte van de Laan Corpus den Hoorn. Combinatie Herepoort gaat op deze plek een nieuw viaduct op zijn plek hijsen. Daarom zijn meerdere wegen afgesloten. “De weg van het Vrijheidsplein (N370) naar de rotondes bij de Laan Corpus den Hoorn is dicht”, schrijft Groningen Bereikbaar. “Deze twee rotondes op de Laan Corpus den Hoorn zijn ook grotendeels dicht, net als de oprit 36 naar de A7 richting Drachten.” De Jan Evert Scholtenlaan die vanaf de rotondes naar het Stadspark loopt is al sinds maandag dicht voor autoverkeer. Dit weekend kunnen ook fietsers en voetgangers er niet langs.

Verkeer vanaf de westelijke ringweg gaat omgeleid worden via het Hoendiep en de Johan van Zwedenlaan. Vanaf de Laan Corpus den Hoorn kan het verkeer bij Groningen Zuid de A28 op en via het Julianaplein naar de N7 richting Drachten. Fietsers en voetgangers kunnen het Stadspark bereiken via de Concourslaan of de tunnel bij Piccardthof.

De werkzaamheden zijn te bekijken via een webcam die hier te vinden is.