KNVB maakt indeling districtsbeker bekend: Diverse derby’s

Foto Andor Heij: PKC'83 - Pelikaan S

De KNVB heeft de poulefase voor de noordelijke districtsbeker in het amateurvoetbal bekend gemaakt. Er staan diverse derby’s op het programma.

Zo neemt zaterdag eersteklasser PKC’83 het op tegen zondag eersteklasser SC Stadspark. In dezelfde poule zitten de studenten van The Knickerbockers (2e) en Annen (2e).

Zaterdag eersteklasser VV Groningen ontmoet GVAV (2e) en Gruno (2e) uit de stad. De vierde vereniging is Marum (2e).

Zaterdag eersteklasser Oranje Nassau heeft met Westerbork (1e), Bedum (2e) en ASVB (2e) geen echte derby’s.

Dat geldt ook voor zondag eersteklasser GRC. GRC speelt tegen Broekster Boys (1e), Oosterwolde (2e) een Veenwouden (2e).

Tweedeklasser FC Lewenborg speelt tegen Hoogezand (1e), Drachtster Boys (1e) en Zuidhorn (2e).

Zondag tweedeklasser Helpman neemt het op tegen GOMOS (1e), Winsum (1e) en NEC Delfzijl (2e).

Tweedeklasser Gorecht uit Haren is ingedeeld met Pelikaan S (1e), WVV (1e) en Veendam 1894 (2e).

De wedstrijden worden in principe in de eerste drie weekeinden van september afgewerkt. Het programma is nog niet bekend. In de poules met eerste en tweede klassers gaan de eerste twee door naar de knockoutfase. In de poules met de lagere klassen gaat alleen de nummer één door. Zondaghoofdklasser Be Quick 1887 is automatisch geplaatst voor de knockoutfase.

De indelingen met ook de lagere klassen zijn hier te vinden.