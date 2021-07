KNMI wil op lokaal niveau kunnen waarschuwen bij extreem weer

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Een code geel, oranje of rood dat door het KNMI voor een hele provincie wordt uitgegeven. Volgens het KNMI is het niet meer van deze tijd en werkt men aan een nieuw systeem waarbij men op dorpsniveau kan waarschuwen.

Aanleiding voor de uitspraak zijn de extreme weersituaties waar ons land de afgelopen weken mee te maken kreeg. Zo werd Leersum getroffen door een downburst, had men in het Limburgse Bunde en Eygelshoven te maken met overstromingen na hevige regenval en zorgden onweersbuien in Hengelo en Goor voor wateroverlast. Opmerkelijk aan de weersituaties was dat het noodweer in veel gevallen lokaal bleef. Waar men in Leersum te maken had met valwinden en veel schade, was er een paar kilometer verderop niets aan de hand.

“Niet meer van deze tijd om per provincie te waarschuwen”

Voor het KNMI is het reden om de weerwaarschuwingen preciezer te maken. “Het is eigenlijk niet meer van deze tijd dat je per provincie waarschuwt, terwijl je eigenlijk op dorpsniveau wil waarschuwen”, zegt Rob Groenland van het KNMI tegen de NOS. Samen met de Veiligheidsregio’s wil het KNMI onderzoeken hoe een waarschuwing in de toekomst moet worden gegeven. Daarbij kijkt men onder andere naar Amerika waar het waarschuwingssysteem veel geavanceerder is.

Steeds vaker extreme weersituaties

Groenland denkt dat met een systeem dat vergelijkbaar is met het NL-Alert mensen beter geïnformeerd kunnen worden over extreem weer. “Vanuit de weerkamer kun je niet met 100 procent zekerheid zeggen dat er een valwind of buitenproportioneel veel regen komt. Maar twintig minuten van tevoren heb je wel een indicatie: je moet oppassen, er komen zware windstoten met veel regen.” Dit bericht zou via smartphones in een regio verspreid kunnen worden. Volgens het KNMI wordt de behoefte aan een preciezere weerwaarschuwing alleen maar groter omdat Nederland steeds vaker te maken zal krijgen met extreem weer.