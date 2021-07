KNMI waarschuwt voor onweersbuien en geeft code geel

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het KNMI waarschuwt zaterdag voor onweersbuien. Voor de provincie geldt er een code geel.

De waarschuwing geldt zaterdagavond vanaf 19.00 uur. “In de middag ontstaan er vooral in het oosten enkele onweersbuien, die in de avond naar het noorden van het land trekken”, schrijft het KNMI. “Bij deze buien kan lokaal hagel voorkomen en kan er plaatselijk in korte tijd veel neerslag vallen, hiervan kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden.”

De waarschuwing geldt tot zaterdagavond 22.00 uur.