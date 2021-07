Klimaatalarm klinkt opnieuw in Stad: “Honderd mensen marcheren door Stad”

nieuws

Foto: Mirre van de Klok

Op de Grote Markt in Groningen heeft zondagmiddag opnieuw het Klimaatalarm geklonken. Het alarm is onderdeel van een landelijke actie.

In de week van 24 tot en met 27 juni werden er op diverse plekken in het land protesten en acties georganiseerd. “Wij hebben ons hier op 4 juli bij aangesloten”, laat de Groninger Klimaatcoalitie weten. “De actie begon om 14.00 uur op de Grote Markt. Daarna hebben we een mars door de stad gehouden. Daarbij hebben we de coronamaatregelen, zoals het houden van anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes, in acht genomen.”

Volgens OOG Tv-verslaggeefster Mirre van de Klok waren bij de actie ongeveer honderd mensen aanwezig. “Je kon er ook niet om heen dat er actie werd gevoerd. Er werd behoorlijk wat lawaai gemaakt met behulp van toeters en bellen. Het was een duidelijk alarm.” In maart klonk er in Groningen ook een Klimaatalarm. Bij die actie, op de Vismarkt, waren toen honderden mensen aanwezig. Met de actie wordt opgeroepen voor een eerlijker en daadkrachtiger klimaatbeleid. Men vindt dat de overheid bedrijven meer moet laten betalen voor klimaatschade en ze willen dat het geld aan coronasteun ingezet wordt om Nederland eerlijker en groener te maken.