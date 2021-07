Kinderen leren over techniek: “We hoorden ze beneden al juichen.”

Robots en apps, maar ook ouderwetse typemachines: in Forum Groningen konden kinderen dinsdag van alles leren over wetenschap en techniek.

Kinderopvangorganisatie SKSG wil kinderen met allerlei activiteiten enthousiast maken over wetenschap en techniek, omdat ze daar steeds meer gebruik van maken. “Het hoort tegenwoordig steeds meer bij de maatschappij,” vertelt Mirjam Zuidema van SKSG. “Het neemt een steeds grotere plek in op school of als je een baan zoekt. Wij willen kinderen daar op een speelse manier in aanraking mee laten komen.”

In totaal deden ongeveer 120 kinderen mee. Cheyenne typte voor het eerst op een typemachine. “Het is super leuk, het geluid is gewoon heel fijn. Dit is de eerste keer dat ik een typemachine zie.” Gufran bestuurt een robotauto. “Het is moeilijk, maar ook leuk. Je bent aan het voetballen, maar niet met je voeten.”

Dat enthousiasme ziet Zuidema ook. “Beneden hoorden we ze al juichen, dat is natuurlijk al heel tof. Iedereen die binnen komt gaat gelijk al aan de slag. Elk jaar zien we ook dat er steeds meer vooruitgang komt. We moeten nu vooral ondersteunen in plaats van actief aanbieden en dat is heel mooi om te zien.”