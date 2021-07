Kinderen leren alles over boerderij: “Sommige schapen vond ik eng”

Waar komt melk eigenlijk vandaan? Op die vraag kregen kinderen uit de Hoogte en de Indische buurt dinsdag antwoord.

Als onderdeel van het zomerprogramma van het project Mooie Wijken gingen de kinderen dinsdag pannenkoeken bakken. Daarvoor gingen ze eerst langs een boer in Zuidwolde om de ingrediënten op te halen en alles te leren over de boerderij. “We hebben eieren geraapt en gezien hoe koeien worden gemolken met een robot,” vertelt Thijs. “Nu zijn we de koeien aan het voeren en we hebben kippen en schapen gevoerd.” Educatieboerin Marjan Groendijk lijdt de kinderen rond op haar boerderij. “Ik leer ze een stukje bewustwording. Ze gaan pannenkoeken bakken, dus laat ik ze zien waar de melk en de eieren vandaan komen.”

De kinderen waren erg enthousiast. “Het is erg leuk want het is zomervakantie,” vertelt Zayn. “Het is ook corona dus je hebt dit niet vaak. Dat is leuk.” Voor Johan was alles nieuw. “Ik had dit nog niet vaak gedaan. Het is heel leuk om schapen te voeren, maar sommige schapen vond ik eng.” Groendijk ziet ook dat de kinderen veel plezier hadden. “Ze zijn blij en vrolijk. Toen ze hier vanmorgen binnenkwamen vroeg ik of ze er zin in hadden en toen zeiden ze allemaal ja. Dat kwam goed uit, want ik ook.”