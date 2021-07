KHRV overhandigt raadsleden vrijkaarten voor laatste koersdagen op Drafbaan

nieuws

Miep Hamming (l) overhandigt een envelop met vrijkaarten aan fractievoorzitter Yaneth Menger van 100% Groningen. Foto: KHRV Groningen

Alle gemeenteraadsfracties hebben maandag een envelop met vrijkaarten gekregen voor de laatste twee koersdagen op de Drafbaan in het Stadspark. De Koninklijke Harddraverij en Renvereniging, KHRV, spreekt van een geslaagde avond.

“We hadden Miep Hamming bereid gevonden om de enveloppen met vrijkaarten te overhandigen aan de fracties”, vertelt Kees de Bock van de vereniging. “Miep is een telg uit de beroemde Groningse drafsportfamilie. Deze week vindt de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaats. De fracties vergaderden maandagavond voor het laatst in een kantoor nabij station Europapark. Wij hebben de politici bij de ingang opgewacht.”

Positief

Volgens De Bock verliep alles in een goede sfeer. “We zijn niet de discussie aangegaan. De beslissing over de toekomst van de drafsport in Groningen is tenslotte al genomen. We hebben hen enkel de envelop overhandigd. En van alle fracties, zowel oppositie als coalitie, kregen we een leuke en positieve respons. Dat voelt fijn.” Echter waren niet alle fracties aanwezig. “Van de twaalf partijen waren er vier niet aanwezig. Raadslid Jasper Boter van de VVD was echter zo vriendelijk om ook die enveloppen in ontvangst te nemen. Hij heeft toegezegd deze in de postvakjes van de partijen in het gemeentehuis te stoppen.”

Einde aan ruim honderd jaar drafsport

Op 27 augustus komt er een einde aan ruim honderd jaar drafsport op de Drafbaan in het Stadspark. Het stadsbestuur heeft besloten dat de drafbaan moet wijken voor een grootschalig evenemententerrein.