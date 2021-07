Kanoërs vinden lijnen van palingstropers in Paterswoldsemeer

nieuws

Foto via Facebookpagina Groningen Schoon Dankzij Mij

Twee leden van de Groningen Kanovereniging hebben, tijdens een opruimactie van drijfvuil in het Paterswoldsemeer, palinglijnen van tientallen meters gevonden in het Paterswoldsemeer. De lijnen zijn hoogstwaarschijnlijk uitgezet door stropers.

“Het begon met een plastic flesje”, vertellen GKV-leden Max Schrier en Lutger Bakema op de Facebookpagina van Groningen Schoon Dankzij Mij. “We pikken het in het kader van de opruimactie even mee, dachten we. Het zat echter met een touw aan iets zwaars aan de bodem verankerd.”

Het bleek het begin van een tientallen meters lange lijn te zijn, zo stellen de schoonmakende kanoërs: “Om de paar meter zat er een zijlijn met palinghaak aan.”

De twee kanoërs wisten zes dieren te bevrijden, voor zover dat kon: “Ze rukten zichzelf los, het is natuurlijk maar de vraag of ze dat overleven.”

De vondst is bij het Meerschap Paterwoldsemeer gemeld. Schrier en Bakema hebben hun steentje in ieder geval bijgedragen, zowel tegen stroperij als tegen drijven afval: “Voor ons is het een extra reden om tijdens het varen drijvende flesjes op te ruimen.”