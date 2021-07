Kamperen in Groningen: ‘Geen beter leven dan een goed leven. Proost.’

Het merendeel van Nederland geniet inmiddels van de zomervakantie. Door het virus blijven veel mensen dit jaar in eigen land. OOG TV bracht een bezoek aan een tweetal Groningse campings, op zoek naar het lokale kampeergenot.

Het grasveldje van natuurcamping De Hondsrug in Noordlaren biedt plaats aan tien kampeerders, maar dinsdagochtend is slechts de helft bezet. Corona, denkt de huismeester.

Arie en Trudy

Het mocht de pret van gepensioneerden Arie en Trudy in ieder geval niet drukken. Met de caravan achter de auto zijn ze vanuit Zuid-Holland naar het Groningse gereden. We treffen het stel aan in een tuinstoeltje, met een boek op schoot.

‘Een kwestie van dood en leven,’ leest Arie de titel voor. ‘Je komt op een leeftijd dat mensen om je heen wegvallen, dus dan heb je het daar wat vaker over.’ Een prachtig boek, beaamt Trudy.

Als het even stil valt, klinkt louter een zacht vogelconcert. ‘Mooi,’ volgens Trudy. ‘Rustgevend,’ volgens Arie.

Kamperen in studentenkamer

Even verderop, tussen de bomen, staat iets wat lijkt op een mobiele bouwkeet. Op de geïmproviseerde veranda passen net twee tuinstoelen. We kloppen aan.

‘Hee, hallo,’ groet de Utrechtse studente Wieke. Binnen staat een stapelbed, een bureautje en een servieskastje, gezamenlijk plaatsnemend op zo’n tien vierkante meter. ‘Lekker knus noemen we dat.’

‘We zochten een leuk plekje in de natuur voor een paar nachtjes. We wisten ook niet precies waar we terecht zouden komen, maar ik ben best wel blij verrast. Morgen gaan we weer door, dan gaan we in Denemarken wildkamperen,’ vertelt Wieke.

Met de wind mee

Wie vandaag de Noordlarense camping al verlaat, is de Groningse Rinnert. Tegen elven heeft hij zijn bagage alweer op de fiets gebonden. ‘Tentje, slaapzak, matje, een boek en eten. Oh, en natuurlijk een bandenplaksetje.’ Alles wat-ie nodig heeft voor zijn fietsvakantie, waarvan de route in handen ligt van het lot. ‘Het is altijd even kijken welke kant de wind op staat.’

Proost

Even ten westen van Haren ligt een camperplaats aan het Paterswoldsemeer. Ook daar treffen we vakantiegangers uit diverse windhoeken. Bijvoorbeeld Egbert uit Overijssel, die net een blikje bier opent. ‘Geen beter leven dan een goed leven. Proost.’

Vanuit zijn tuinstoel kijkt hij samen met zijn geliefde Stijn uit over het meer. ‘Het uitzicht hier is schitterend. Prachtig.’

Gezellige parkiet

Een uitzicht waar Ans uit Limburg nog even op moet wachten. Op de camperplaats zijn maar zes plekken en die zijn op dit moment nog bezet. We treffen haar op een naastgelegen parkeerplaats, tevens gezeteld in een tuinstoel. ‘Ik was een rondje door het noorden aan het doen. Ik dacht ik ga eens kijken hoe het daarboven is.’

Reizen doet Ans nooit alleen. ‘Ik heb een valkparkietje en die gaat altijd mee. Hij is heel lief, altijd goede zin.’