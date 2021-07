Kamperen in de speeltuin: “Dit geeft echt een vakantiegevoel”

Brood roosteren boven een kampvuur en binnen een tent opzetten: zo begon de avond donderdag in een speeltuin in Paddepoel. Ruim 20 kinderen gingen daar kamperen in hun eigen wijk.

Dat was de afsluiting van het Speelfestival in Paddepoel. De afgelopen twee weken werden daar, net als in 10 andere wijken in de stad, allerlei activiteiten voor kinderen georganiseerd. Zo konden ze iets leuks doen tijdens hun zomervakantie. “We maken nu een kampvuur,” vertelt Amanda. “Straks gaan we ook een film kijken en discodingen doen. Daarna gaan we ook nog buiten spelen.”

De kinderen hadden er veel zin in. “Door corona kunnen we niet op vakantie, dus nu hebben we echt een vakantiegevoel,” vertelt Virag. Daar is Amanda het mee eens. “Sommige kinderen kunnen niet op vakantie, dus dan is het leuk dat zij ook iets leuks kunnen doen.”

Dat enthousiasme ziet ook Hilde Strijker van het Speelfestival. “Sommigen hebben nog nooit gekampeerd, dus die zijn helemaal hyper. Anderen vinden het fantastisch. Het gaat alle kanten op.” Ze denkt dat het belangrijk is voor de kinderen dat ze zoiets kunnen doen. “Vooral dat ze iets hebben om te vertellen als school weer begint. De zomervakantie is het beste moment om nieuwe dingen te leren kennen en te ontwikkelen en mooie herinneringen te maken.”