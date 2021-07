Kamervragen gesteld over ‘wedstrijdje subsidie aanvragen’ voor Groningse huiseigenaren

nieuws

Foto via Gemeente Groningen

Het beperkte budget voor de Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen, en de run die er in de afgelopen vijf dagen op ontstond, is een nieuwe dreun tegen het vertrouwen van Groningers bij de afhandeling van aardbevingsschade. Dat stellen Kamerleden Sandra Beckerman (SP) en Henk Nijboer (PvdA) donderdagmiddag, in vragen aan Minister Blok van Economische Zaken en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken stelde afgelopen maandag nog eens 75 miljoen euro beschikbaar, waarmee huiseigenaren in het aardbevingsgebied hun woning kunnen verbeteren en verduurzamen. Maar volgens het Samenwerkingsverband Noord-Nederland was de subsidie binnen vijf dagen al weer op, waardoor veel Groningers ook in deze tweede subsidieronde buiten de boot vielen. Volgens RTV Noord werden er in vijf dagen ruim 7.5000 subsidies uitgekeerd.

“Iedereen heeft recht op hetzelfde bedrag”, zo stellen de Kamerleden. “Het is een domme keus om onvoldoende budget beschikbaar te stellen.” De minister van Economische Zaken moet daarom het budget voor de subsidie onmiddellijk verhogen, zodat alle rechthebbenden aanspraak kunnen maken op de regeling.

Het krappe budget en de run op geld voor ‘verduurzamende maatregelen’, die naar verluidt veelal is uitgekeerd voor ‘nieuwe badkamers en keukens’, zorgt volgens de Kamerleden voor meer verdeeldheid in de samenleving en meer stress. “Zijn mensen die al jaren in de ellende zitten, allen in staat om op tijd deze subsidie aan te vragen?”, zo vragen de Kamerleden zich af. “Zijn mensen zonder computer, in staat om dit op tijd aan te vragen? Zijn ouderen in staat om dit op tijd aan te vragen? Hoe gaat u om met mensen die achter het net vissen?”