Streep door alle meerdaagse festivals met camping; vakantieregels binnen EU aangepast

Foto: Alicia Zinn via Pexels

Het kabinet zet een streep door alle meerdaagse festivals met overnachtingen in Nederland. Dat maakten demissionair premier Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge maandagmiddag bekend.

Dat betekent dat grote Nederlandse festivals als Lowlands, Down the Rabbit Hole en Mysteryland niet doorgaan.

Extra regels voor vakanties

Daarnaast maakten de bewindslieden, namens het kabinet, bekend dat Nederland de regels voor vakanties binnen de EU per 8 augustus aanpast. Alle landen binnen de EU krijgen een gele of groene kleurcode. Daarmee brengt Nederland zijn reisadviezen in lijn met de meeste andere EU-lidstaten en wordt reizen makkelijker.

Bij terugkeer naar Nederland gaan juist strengere regels gelden, want alle reizigers van twaalf jaar en ouder die terugkeren uit een land met een geel reisadvies, hebben een coronabewijs nodig. Anderen moeten in hun vakantieland een PCR- of antigeentest laten doen.