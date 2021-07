Kabinet wil van OMT weten of nieuwe maatregelen nodig zijn

nieuws

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

Het kabinet vraagt in een spoedadvies aan het Outbreak Management Team, het OMT, of er ook nieuwe maatregelen nodig zijn. Aanleiding is het fors oplopende aantal coronabesmettingen.

“Vorige week lag het aantal besmettingen rond de 700 tot 800”, zegt demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid. “Heet gaat dus nu wel heel erg hard omhoog.” In de gemeente Groningen lag het aantal positieve testen vorige week woensdag op 16. Een week later is dat 218. Landelijk werden er het afgelopen etmaal 3.646 personen positief getest, het hoogste aantal sinds 28 mei.

De Jonge laat weten dat de twee doelen van het kabinet, het beschermen van de zorg en het beschermen van kwetsbare mensen, vooralsnog niet in gevaar. Dit omdat een groot deel van de volwassenen inmiddels gevaccineerd is. De minister wil echter van het OMT weten of we ons daadwerkelijk zorgen moeten maken. “Dat is niet zeker omdat zo’n driekwart van de besmettingen onder jongeren is en die belanden minder snel in het ziekenhuis.”