Het kabinet wil dat iedereen weer zoveel mogelijk thuis gaat werken. Dat werd woensdag duidelijk tijdens een coronadebat in de Tweede Kamer.

Kamerleden waren vanwege de coronasituatie teruggeroepen van reces. Aanvankelijk liet demissionair premier Mark Rutte weten niets in een dringend thuiswerkadvies te zien. Volgens Rutte vinden de meeste besmettingen plaats in de horeca. De fracties van D66, PvdA, SP en GroenLinks hadden om een dringend thuiswerkadvies gevraagd. De premier ging uiteindelijk toch overstag omdat hij in de Kamer de wens proefde om het toch weer in te voeren. Daarom is het advies vanaf heden om weer zoveel mogelijk thuis te werken.

Daarnaast maakte het kabinet bekend om aan de drie bekende basismaatregelen een vierde regel toe te voegen: ventileren. Naast het houden van anderhalve meter afstand, handen wassen en testen en thuisblijven bij klachten wordt het zorgen voor frisse lucht het devies. “Dat zijn we aan het uitwerken en daar gaan we verder mee aan de slag. We zullen het ook op een bordje toevoegen bij de persconferenties”, liet Rutte weten. Verschillende partijen hadden aangedrongen op meer aandacht voor ventilatie, onder meer op scholen en in de horeca. Wel benadrukte het kabinet om het qua ventilatie over te laten aan professionals. “Voor je het weet doet iedereen een ventilator aan en verspreiden ze daarmee juist het virus.”