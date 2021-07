‘Kabinet moet nu nadenken over het beleid na de zomervakantie’

nieuws

Foto Jelmer Wijnstra

Het kabinet moet nu al gaan bedenken hoe het coronabeleid er na de zomervakantie uit moet gaan zien. Daarvoor pleit Wim Schellekens van het RedTeam in het televisieprogramma Nieuwsuur.

Het RedTeam bestaat uit twaalf kritische experts dat naast het Outbreak Management Team, het OMT, meedenkt over de aanpak van het coronavirus. Schellekens is als oud-hoofdinspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd één van de mensen die in dit RedTeam zit. Schellekens liet in het programma weten dat hij de urgentie in het kabinetsbeleid mist. Zo zegt hij dat er nu al nagedacht moet worden hoe de zorg komende herfst kan blijven draaien, hoe de scholen veilig open kunnen en hoe het verder moet met de horeca. “Dat is een maatschappelijk probleem, die vragen moeten we agenderen. Het vaccineren alleen is niet genoeg. Als het kabinet inzet op vaccineren alleen, dan zullen we in de problemen komen. Er moet meer gebeuren.”

Inzetten op voorkomen van besmettingen

Volgens de oud-hoofdinspecteur moet het kabinet veel meer inzetten op het voorkomen van besmettingen. Een advies waar de Wereldgezondheidsorganisatie ook op aanstuurt. “De WHO adviseert een andere strategie, namelijk veel meer sturen op besmettingen in plaats van ziekenhuisopnamen. Waar wij voor pleiten is: stuur nou op besmettingen, dan hou je de besmettingen laag, je spaart de zorg en je spaart het bedrijfsleven.”

Advies

Het advies van het RedTeam kan opmerkelijk worden genoemd. Waar deze experts vorig jaar regelmatig met adviezen kwamen stokte dit begin dit jaar. Reden was omdat ze alles al gezegd hadden terwijl er niet echt geluisterd werd. Nu komt men echter toch weer met een advies.