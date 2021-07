Kabaal Muziektheater is een musical groep voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De musical die ze gemaakt hebben heet “Schande”. Het stuk zou vorig jaar al opgevoerd worden maar door de corona werd dit uitgesteld tot afgelopen Zaterdag.

“Schande” gaat over de strijd tussen de arme en de rijkere klassen. De tijd waarin het verhaal zich afspeelt is in de Middeleeuwen.